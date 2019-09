Tiede

Mustan aukon kuvaajille tiedepalkinto, osuus palkintosummasta tulee myös Suomeen

Mustasta

Vuodesta

aukosta ja sen varjosta kuvan ottaneelle tutkijaryhmälle on myönnetty mittava tiedepalkinto Breakthrough Prize in Fundamental Physics.Osuus palkintosummasta tulee myös Suomeen, sillä hankkeessa työskenteli yksi suomalainen, Aalto-yliopiston dosenttiSavolainen sanoo yliopiston tiedotteessa, että palkinto kannustaa ryhmää jatkamaan uusien läpimurtojen tavoittelua.2012 alkaen myönnetyn palkinnon suuruus on kolme miljoonaa dollaria eli noin 2,7 miljoonaa euroa.Se jaetaan tasan ryhmän kaikkien 347 jäsenen kesken. Summasta yhden tutkijan osuus on noin 8 645 dollaria eli noin 7 788 euroa.