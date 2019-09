Tuntuuko siltä, että ranskalainen sanoo saman asian nopeammin kuin suomalainen? Oikeasti kielet ovat aivan yhtä nopeita, vahvistaa tutkimus

Tiede

Tuntuuko siltä, että ranskalainen sanoo saman asian nopeammin kuin suomalainen? Oikeasti kielet ovat aivan yht

Jos

Yllättävä

Kielet myös eroavat sen suhteen, miten paljon informaatiota niiden tavuihin on pakattu.

Puhenopeus

Kaikki

Suomi lukeutuu ranskalaistutkijoiden analyysissä melko vähäisen informaation kieleksi.

Suomen

Ranskalaisten

Yhdysvalloissa

”Pyrimme joka kielellä olemaan niin tehokkaita kuin voimme.”

Vainio