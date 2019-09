Tiede

Ihminen on muokannut koirien aivojakin – ”Ei ole vain yhtä koiraälyn tyyppiä”

Ihminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harvardin

Tutkimusryhmä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Useimmat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä