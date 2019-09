Apollo-kuulennot maksoivat valtavasti, mutta mitä saimme vastineeksi? Ainakin paloturvallisuutta, aivokuvannusta, keinomunuaisen – ja paljon muuta

Tiede

Apollo-kuulennot maksoivat valtavasti, mutta mitä saimme vastineeksi? Ainakin paloturvallisuutta, aivokuvannus

Apollo-kuulennot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jälkikäteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruoankäsittely ja tyhjiötekniikat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asun viilennys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kehon kuvantaminen

Keinomunuainen

Eristäminen

Vahvat telttarakenteet

Paloturvallisuus

Vedenpuhdistus

Sydämen seuranta

Apollo-ohjelman

Tietokoneiden kehitys

Täsmäkirurgia

Ruuan turvallisuus ja testaaminen

Naarmuuntumaton pinnoite

Tieturvallisuus

Herkät anturit

Ohjausauvan kehittely

Muistivaahto

Satelliitti-tv

Palohälyttimen savuntunnistus

Kengänpohjalliset

Ympäristöliike