Tiede

”Taikasieniä” tutkinut huippuyliopisto perustaa psykedeeli- ja tietoisuustutkimuksen keskuksen Yhdysvalloissa

Psykedeelisten

Jo

Annos psilosybiiniä vähensi ahdistusta, masennusta ja kuolemanpelkoa.

Vuonna 2000

Tällainen

Vaikutus

Kokeissa annettava annos on yleensä kaksinkertainen verrattuna viihdekäytön normaaliannokseen.

Johns Hopkinsin

Tähänastisen