Tiede

Loch Nessistä tehtiin ennätys­laaja dna-kartoitus, ja tutkijoiden mukaan hirviö­havaintojen takana voisi olla

Loch Nessin

Legenda

Järvessä on paljon lintujen dna:ta, kuin myös jälkiä sioista, kauriista ja ihmisistä.

Dinosaurusten

Loch Ness voisi olla erinomainen paikka pyytää ankeriaita.

Dna-tutkimuksen

”Kun ihmisten maailma kutistuu, heillä on taipumus etsiä jotain itseään suurempaa, jotain pelottavaa.”

Loch Ness