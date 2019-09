Tiede

Katsooko ihminen silloinkin, kun silmät laittaa kiinni?

Kyllä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi vadelmissa on karvoja?

Karvat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä kirjainta maailmassa käytetään eniten?

Kirjainten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Montako tuntia, päivää tai viikkoa kestää, että hiekka muuttuu kiveksi?

Maapallon

Tuleeko oraville tikkuja jalkaan, kun ne kiipeävät puussa?

Jos ihminen katsoo taskulamppua tai muuta kirkasta valoa silmät kiinni, valo kuultaa silmäluomien läpi. Näemme tuolloin ihonväristä kajoa.Kun ihminen on ­pimeässä huoneessa silmät kiinni, hän on näkevinään heikkoja, sattuman­varaisesti ilmaantuvia ja häviäviä värillisiä valopilkkuja. Aika ajoin pilkut voivat luoda vaikutelman vaihtelevista kuvioista.Tämä näköilmiö johtuu pienestä sähköisestä toiminnasta silmän takana sijaitsevan verkkokalvon pienenpienissä valoaistinsoluissa. Se jatkuu ihmisen nukkuessakin.Tätä sähköistä perustoimintaa kutsutaan lepojännitteeksi. Se on aivan luonnollinen osa silmien työtä. Ilman lepojännitettä ihmisen miljoonat valoaistin­solut eivät pystyisi reagoimaan valoon mielekkäällä tavalla.Vähäisetkin heilahdukset tuossa jännitteessä aiheuttavat soluissa jatkuvasti pieniä sähkösykäyksiä, jotka etenevät pään taka­osaan näköaivokuorelle.Aivot tulkitsevat sykäykset valonvälähdyksiksi. Valoisissa ympäristöissä emme noita väläyksiä huomaa.ovat vadelman emejä eli naaraspuolisia lisääntymis­elimiä. Niitä tarvitaan vadelman herkullisen punaisen marjan kehittymiseen.Vadelman marja alkaa syntyä niin, että karvojen eli emien kärkeen putoaa ensin pikkuruinen siitepölyhiukkanen. Hiukkanen kasvattaa sitten itselleen ohuen käytävän alaspäin emin pohjalla olevaan sikiäimeen asti.Sikiäimessä tapahtuu hedelmöittyminen, josta syntyy vadelman siemen. Siementen ympärille syntyy vadelman marjan pieniä punaisia palloja eli osa­hedelmiä. Syötävässä vadelmassa on yli sata osahedelmää.Siitepölyhiukkanen tulee vadelmalla yleensä omasta heteestä eli urospuolisesta lisään­tymiselimestä. Mehiläiset ja kimalaiset auttavat noiden hiukkasten levittämisessä.Vadelman heteet surkastuvat marjan kehittyessä, mutta emit jäävät kiinni ja törröttävät vielä kypsästä marjasta karvoina. Ei ole varmaa tietoa, miksi näin käy. Karvojen on väitetty suojaavan vadelmaa hyönteisten aiheuttamilta tuhoilta.yleisyyttä voidaan tutkia tietokoneiden avulla hyvin suurista ja monikielisistä aineistoista. Niistä selviää, että maailman yleisin kirjain on e.E-kirjainta käytetään selvästi eniten maailman valtakielessä englannissa. Se on hyvin yleinen ranskassa, saksassa ja hollannissa. E on ennen kaikkea kätevä kirjain: se sopii erinomaisesti monien kielten kirjainten yhdistelmiin.Toiseksi yleisin kirjain maailmassa on t. Sitten tulevat järjestyksessään a, o, i, n ja s. Noille kirjaimille on ominaista se, että ne ovat melko helposti suulla tuotettavia äänteitä ja erottuvat selvästi muista kirjaimista.Kirjainten yleisyyden järjestys vaihtelee eri kielissä. Suomessa yleisin kirjain on a. Sitten tulevat i, n ja t. Vasta sitten on e:n ja s:n vuoro.Jos kirjainten yleisyyttä laskee itse, kannattaa huomioida, että sanakirjoissa sanat ovat perusmuodossa. Muissa teksteissä päätteet lisäävät tiettyjen kirjainten yleisyyttä.Teksteissä on myös huippu­yleisiä sanoja kuten ”ja” sekä ”olla”, joiden kirjaimet toistuvat. Myös aihepiiristä riippuu, mitkä sanat ja kirjaimet pääsevät parhaiten esiin.kivistä vain muutama prosentti eli hyvin pieni osa on muodostunut hiekasta.Yleensä hiekan kivettyminen kiveksi kestää vuosista jopa miljooniin vuosiin.Hiekkakivet alkavat syntyä, kun pienet hiekanjyvät kerrostuvat sopivaan paikkaan, kuten aavikoille, merenrannalle tai järven pohjalle. Useimmiten kiveksi kehittyminen jatkuu niin, että kerrostuneiden hiekan jyvien päälle kasaantuu lisää hiekkaa. Ylempien kerrosten paino puristaa alempia tiiviimmiksi.Jotta tiivistynyt hiekkakerros voi muuttua kiveksi, hiekan­jyvien väliin pitää myös muodostua aineksia, jotka sitovat jyvät yhteen. Yleisimpiä sidos­aineita ovat kvartsi ja kalsiitti.Kivettymiseen kuluva aika riippuu muun muassa siitä, kuinka nopeasti muodostuu noita yhteen liimaavia aineksia. Keskimääräistä aikaa on vaikea arvioida, koska hiekkakiviä voi muodostua erilaisissa oloissa.Joskus hiekka voi kivettyä nopeasti. Australiassa happamissa ja suolapitoisissa järvissä sekä niiden ympärillä hiekanjyvät voivat muutamassa päivässä sitoutua toisiinsa kiinni.Hiekkakivi voi rapautua takaisin yksittäisiksi hiekanjyviksi veden tai tuulen vaikutuksesta. Nuo hiekanjyvät kerrostuvat usein uudelleen.

Pihla Ilkka, 4

Ei

tule. Oravat ovat sopeutuneet liikkumaan paljon puissa.Oravan kynnet ovat ensinnäkin erittäin terävät, pitkät ja kaarevat. Niillä se pystyy helposti pitämään kiinni puun kuoresta.Jalkojen nivelet puolestaan ovat hyvin notkeita, jolloin jalka on aina oikeassa asennossa siihen nähden, miten kehon paino on jakaantunut. Orava käyttää tasapainoilemiseen myös häntää.Orava on hyvä tarttumaan puun pintaan ja sen tasapaino on erinomainen riippumatta siitä, kiipeääkö se puunrunkoa ylös tai laskeutuuko pää edellä. Siksi sen jalat eivät liu’u puun kuorta pitkin siten, että niihin pääsisi tikkuja. Lisäksi käpälien pohjat sopivat erinomaisesti rosoisilla­ ja epätasaisilla pinnoilla kulkemiseen.Orava on hyvin taitava kiipeilijä ja voimakas kokoonsa nähden. Sekin tekee oravan liikkumisen puissa helpoksi ja tikuttomaksi.