Tiede

Vaginanesteen siirrosta toivotaan hoito­keinoa bakteeri­vaginoosiin

Huonolaatuista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seuraava

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mahdollisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Terveessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maitohappobakteereiden

Johns

Turun

Huovisen

Idea