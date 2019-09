Statusstressi kiristää hermoja ja pilaa terveyttä – oman yhteiskunta-aseman tiedostaminen vaikuttaa suoraan onnellisuuteen

Tiede

Statusstressi kiristää hermoja ja pilaa terveyttä – oman yhteiskunta-aseman tiedostaminen vaikuttaa suoraan on

Kun lukee rikkaiden mielipiteistä ja Postin pääjohtajan miljoonapalkasta, mieleen voi iskeä statusstressi. Ihminen on vertaileva olento. Henkinen hyvinvointimme on kiinni siitä, millainen asemamme on suhteessa muihin: kuulummeko niihin, joilla on, vai niihin, joilla ei ole.