Tiede

Tutkimus: Molempien puolisoiden tyytymättömyys avioliittoon kasvaa, kun naisen seksuaalinen halu vähenee

Juuri nyt

Ero

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naisen halut hiipuvat ja miesten pysyivät ennallaan neljän vuoden avioliiton aikana.

Naisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naisen halun väheneminen ei vähentänyt seksikertoja.

Naisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yllättävältä

Syytä

Mahdollinen