Tiede

Tutkijat: Otsoniaukko saattaa tänä vuonna olla pienempi kuin koskaan 1980-luvun jälkeen

Ilmasto

Otsonikato

Jos otsonikerros puristettaisiin maan pinnan paineeseen, siitä tulisi vain kolmen millimetrin paksuinen kerros.

Otsonikerros

Kun

Otsonikerros olisi saattanut tuhoutua kokonaan tämän vuosisadan loppuun mennessä.

EU:n

Otsonikerros

Cfc-yhdisteitä on viime vuosina havaittu jälleen vuotavan ilmakehään.

Tänä