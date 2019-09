Tutkijat laskivat luontoon geenimuunneltuja hyttysiä ja saattoivat vahingossa kehittää uudenlaisia hybridihyttysiä

Tiede

Tutkijat laskivat luontoon geenimuunneltuja hyttysiä ja saattoivat vahingossa kehittää uudenlaisia hybridihytt

Hyttysten

Erityinen

Brasiliassa

Kokeen

Hyttyset pitää kasvattaa antibioottiliuoksessa, etteivät ne kuolisi ennen kuin ehtivät paritella.

Oxitec

”Huolestuttavaa on vain, että lopputulosta ei osattu ennakoida.”

Jacobinan

Tutkijat pohtivat mahdollisuutta, että hybridihyttyset olisivat tavallista sietokykyisempiä myrkyille.

Kiista

Oikaisu 19.9. kello 19.35: Toisin kuin uutisen otsikossa kerrottiin, kokeilu ei tuottanut uutta hyttyslajia vaan uudenlaisia hyttysiä.