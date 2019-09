Tiede

Tutkijat löysivät kaksi keinoa, jotka yhdistämällä teinit saa ajoissa yöpuulle

Teinit

Ensin

”Meidän piti suostutella heidät nukkumaan aikaisemmin.”

Aiemmassa

Sosiaalinen

Nuoret saivat myös tietoa sisäisen kellon toiminnasta.

Helsingin