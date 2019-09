Tiede

Miksi haukotus tarttuu? Montako hyttystä Suomessa on?

Montako hyttystä Suomessa on?

Kuinka paljon ihmisessä on dna:ta, jos sen laittaisi purkkiin?

on tosiaan hyvin tarttuvaa. Jos ihminen näkee toisen haukottelevan, hän haukottelee usein itsekin pian.Nykytiedon mukaan haukottelun tarttuminen liittyy empatiaan eli myötäelämisen kykyyn. Koemme myötäelämistä eniten meille läheisimpien kanssa. Onkin havaittu, että haukotus tarttuu herkimmin perheenjäsenten ja hyvien kavereiden kesken. Jos ihmisen myötäelämiskyky on vähäinen, haukotus ei yleensä tartu häneen kovin herkästi.Haukottelun havaitsemisessa ja tuottamisessa aktivoituu ohimolohkon ja aivojen syvissä osissa sijaitsevia tunnejärjestelmän alueita. Lisäksi aktivoituu ohimolohkon molemmissa sisäsyrjissä oleva mantelitumake. Nämä alueet osallistuvat muutenkin ihmisen vuorovaikutukseen ja tunteiden säätelyyn.Haukottelemisen herkkyyden periytyvyyttä ihmisestä toiseen ei ole juurikaan tutkittu. Ihmisten lisäksi monet muutkin eläinlajit kuten jopa linnut, krokotiilit ja kalat haukottelevat. Myös se voi olla tarttuvaa. Nykytietojen mukaan ainakin ihmisten haukottelu tarttuu helposti koiriin.tarkkaa määrää koko Suomessa on mahdotonta laskea tarkasti.Määrästä antaa jonkinlaista vihiä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan hyttystoukkien määrä.Siellä on pystytty arvioimaan hyttysten määriä isolla alueella. Suoalueella havaittiin 5 000 hyttystoukkaa neliömetriä kohden. Alue on 3 650 neliö­kilometriä.Näiden 5 000 toukan munimiseen tarvitaan 25 naarasta, jos jokainen naaras munii 200 munaa. Lisäksi tarvitaan toinen mokoma koiraita. Aikuisia hyttysiä on näin ollen karkeasti laskien 50 miljoonaa jokaisella neliö­kilometrillä. Tästä voi edelleen laskea kertolaskulla, että pelkästään tällä suo­alueella elää 182 500 miljoonaa aikuista hyttystä.Tuolla suoalueella on eniten hyttysiä Suomessa, joten kun aletaan laskea koko maan hyttysten määrää, vähennetään toukkien määrä neliömetrillä kymmenesosaan.Kun lasketaan samaan tapaan toukkien perusteella aikuiset hyttyset koko maassa, saadaan yli 1 856 000 miljoonaa hyttystä. Niistä puolet on verta imeviä naaraita. Niitä on siis yli 928 000 miljoonaa eli 928 miljardia.Näin laskien jokaista Suomessa asuvaa ihmistä kohden olisi yli 168 000 verenhimoista naarashyttystä. Luku on kuitenkin lähinnä arvaus.Hyttysten määrä vähenee yleensä juhannuksen jälkeen. Kylminä ja kuivina kesinä itikoita on normaalia niukemmin. Nyt syksyllä ininää ei enää kuulu.

Olisivatko ihmiset ja dinosaurukset pystyneet elämään samaan aikaan maapallolla?

Dinosaurusten

Jos atomin halkaisija olisikin metri, kuinka iso olisi maapallo?

Kaikki

dna on silmälle näkymätön aine, jossa on rakennusohje ihmisen valmistukseen. Arviot sen määrästä vaihtelevat.Eri lähteiden mukaan noin 75 kiloa painavalla aikuisella voi olla 5–400 grammaa dna:ta. Todennäköisesti sitä on keskimäärin 150–200 grammaa. 18-kiloisella lapsella dna:ta on näin ollen 35–50 grammaa.Dna:ta on kaikissa ihmisen soluissa paitsi veren punasoluissa. Solujen määrä riippuu paljon ihmisen koosta.Ihmisten solujen, saati dna:n tarkkaan laskemiseen tai edes arvioimiseen, ei ole löydetty keinoa. Siksi arviot dna:n määrästäniin suuresti.Voidaan silti sanoa, että ihmisen dna:n pitäisi mahtua pieneen jugurttipurkkiin. Sitä ei saada eristettyä täysin kaikista kehon osista. Aikuiselta saatava määrä olisi todennäköisesti alle sata grammaa.valtakausi oli 206–66 miljoonaa vuotta sitten. Suurimman osan tuosta ajasta maapallon ilmasto oli selvästi nykyistä lämpimämpi.Ilmasto oli myös kostea. Happea oli suunnilleen yhtä paljon kuin nykyään tai jopa enemmän. Ihmiset olisivat vallan hyvin voineet elää jura- ja liitukauden subtrooppisissa ja trooppisissa oloissa.Ongelmia olisi kuitenkin ollut. Melko suojautumiskyvytön ihminen olisi voinut kelvata ravinnoksi osalle dinosauruksista.Ihmisten olisi ollut myös hankalaa löytää ihmiselle sopivaa kasviravintoa. Ravintokasvimme eli koppisiemeniset kukkakasvit olivat jurakaudella 200–144 miljoonaa vuotta sitten aika vähissä. Ne yleistyivät vähitellen vasta liitukaudella 144–66 miljoonaa vuotta sitten.Ihminen on nisäkäs. Nisäkäslajeja eli dinosaurusten aikana, mutta useimmat niistä olivat pieniä ja niiden piti luultavasti piilotella. Ihmisetkin olisivat todennäköisesti olleet tuona aikana arkoja ja pieniä hiippailijoita.maailmankaikkeuden esineet, asiat ja eliöt koostuvat alkuaineista. Nykyisin tunnetaan 118 erilaista alkuainetta. Kaikkien niiden atomit ovat eri kokoisia.Jokainen atomi on hyvin pieni. Suurin atomi on kiistattomasti cesiumilla. Sen halkaisija on pätevän lähteen mukaan 0,0000006 millimetriä.Maailmankaikkeuden yleisimmän alkuaineen vedyn atomi on puolestaan halkaisijaltaan 0,00000011 millimetriä.Kokoa voi vertailla puutiaisen eli tuttavallisemmin punkin kokoon. Punkki on 1–3,5 millimetrin mittainen, emmekä silti meinaa havaita sitä. Vetyatomin ja puu­tiaisen kokojen suhde on kutakuinkin sama kuin millimetrin suhde kymmeneen kilometriin.Maapallon halkaisija on 12 742 kilometriä. Jos vetyatomin halkaisija olisi metri, maapallon koko olisi noin 10 miljardia kertaa nykyistä suurempi. Maan halkaisija olisi 1,1 kertaa 1014 kilometriä eli noin 11 valovuotta. Valovuosi on 9,46 biljoonaa eli tuhat miljardia kilometriä.