Loppuvuoden lapset saavat muita enemmän masennus- ja adhd-diagnooseja – syntymäkuukausi vaikuttaa koululaisen mielenterveyteenkin

Tiede

Loppuvuoden lapset saavat muita enemmän masennus- ja adhd-diagnooseja – syntymäkuukausi vaikuttaa koululaisen

Syntymäkuukausi

”Kypsymättömyys ei ole tauti.”

Tarkkaavaisuushäiriöissä kyse voi olla ainakin osittain ylidiagnosoinnista.

Tutkimuksen

”Kun on alkuvuodesta syntynyt tyttö ja loppuvuodesta syntynyt poika, kehityksellisesti ero voi lähestyä jopa kahta vuotta.”

Adhd-,

”Heikompi koulumenestys on yhteydessä masennukseen.”

Masennuksen

Ikäluokan nuorimmat erottuvat monilla mittareilla huolimatta siitä, ovatko nuorimmat kyseisessä maassa loppuvuoden vai kesän lapsia.

Vuodenaika

Koulun