Tiede

Mikromuovin päätymistä vaatteista mereen voi vähentää välttämällä hienopesuohjelmia ja puolikkaita koneellisia

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikromuoveja on löydetty meren ravintoketjusta kauttaaltaan.

Mikromuovilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Jos vettä on paljon, vesimassa höykyttää vaatteita.”

”Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pesukonevalmistajat