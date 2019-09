Tutkijat löysivät Euroopan alta kokonaisen kadonneen mantereen, Suur-Adria oli olemassa vielä dinosaurusten aikaan

Tiede

Tutkijat löysivät Euroopan alta kokonaisen kadonneen mantereen, Suur-Adria oli olemassa vielä dinosaurusten ai

Syvällä

Maapallon

Suur-Adrian meret olisivat todennäköisesti olleet mainiota seutua laitesukellukseen.

Suur-Adriaa

”Unohtakaa Atlantis.”

Noin

Afrikan mannerlaatta työntyy Euraasian laatan alle, kunnes miljoonien vuosien päästä Välimeri sulkeutuu.

Hollantilaisten

Maanjäristysten