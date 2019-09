Tiede

Tutkijoiden 1980-luvulla alkanut kiistely sai päätöksen: Maapallolla ollut elämää ainakin 3,5 miljardia vuotta

Alkeellista

Geologit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pilbaran

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Baumgartner

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimus

Baumgartner

Siksi

”Hyvää

1980-luvun