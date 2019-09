Tiede

Elon Muskin jättiraketti Starshipin koelennot alkavat Texasissa, japanilais­miljardööri tähtää sillä Kuuhun

Avaruuslennoissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

STARSHIPIN

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Musk

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Starshipin

Ison

Lisämaustetta

Yhdysvaltain

YK:n