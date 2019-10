Muutama lasi limonadia ja tavallinen ateria aiheuttivat miehelle neljän promillen humalan, syynä vääränlaiset suolistobakteerit

Tiede

Muutama lasi limonadia ja tavallinen ateria aiheuttivat miehelle neljän promillen humalan, syynä vääränlaiset

Cell

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Episodit

Oireyhtymästä kärsivien suolistossa pulputtaa biologinen kiljusammio, joka aktivoituu erityisesti sokeri- ja hiilihydraattipitoisesta ruoasta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällaisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulostenäytteistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sokerin muuttuminen alkoholiksi elimistössä koskettaa vain hyvin pientä määrää ihmisiä, jotka kärsivät ei-alkoholiperäisestä rasvamaksasta.

Mies

”Tulokset ovat vakuuttavia.”

”Nämä

Kiinalaismies

Suomessa