Tiede

Naapurigalaksillamme Andromedalla on taipumus niellä muita, tutkijat havaitsivat – ja Linnunrata on seuraava

Syksy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Andromeda

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Andromedaan on sulautunut useampiakin galakseja ja se on näin kasvanut suuremmaksi.

Aivan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jälkiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Auringon kiertorata ja sijainti galaksissa saattaa muuttua niin, että se putoaisi lopulta syntyvään mustaan aukkoon.

Galaksien