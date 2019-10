Tiede

Tutkimus: Kasvit varoittavat naapureitaan ”hajukielellä”

Kasvit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joillakin kasvilajeilla on jopa omia murteita.

Kansainvälinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muuttunut haju voi muistuttaa leikatun ruohon tuoksua.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimuksessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eri lajienkin välillä on jonkinlaista hajuviestintää.

Kalskeen

Haju

Kosketuksenkin

Joissakin