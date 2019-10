Tiede

Tutkimus: Vanhempien valehtelu lapselle voi johtaa aikuisena itsekkyyteen ja sopeutumisvaikeuksiin

”Jos et

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sosiaalitieteilijät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ne aikuiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyselyssä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisessa

Kyselyn