Sähkötupakka on aiheuttanut selittämättömiä keuhkovaurioita – tutkittujen keuhkot ”kuin sinappikaasun polttamat”

Tiede

Sähkötupakka on aiheuttanut selittämättömiä keuhkovaurioita – tutkittujen keuhkot ”kuin sinappikaasun polttama

Yhdysvalloissa

Tutkijat häkeltyivät siitä, millaisia vaurioita keuhkoissa näkyi.

Erilaisia

Larsenin

Syylliseksi on useimmiten epäilty sähkötupakassa höyrystettyä kannabista.

Mistä

Vauriot muistuttivat enemmänkin kemiallisia palovammoja.

Yhdysvaltain

Tutkituista