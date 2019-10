Oletko ihmetellyt, miten alkuräjähdys voidaan todistaa tieteellisesti? Vastaus löytyy joka puolelta ympäriltäsi

Tiede

Oletko ihmetellyt, miten alkuräjähdys voidaan todistaa tieteellisesti? Vastaus löytyy joka puolelta ympäriltäs

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taustasäteily

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Havaittavan

Alkuräjähdyksen

Guthin