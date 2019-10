Tiede

Miksi puhelimet olivat ennen vanhaan johdolla kiinni seinissä?

Puhelimet

Miksi Kuussa on suolaa?

Maan

Mitä jos maapallo olisi munanmuotoinen?

Jos

Voiko ihminen ajatella montaa asiaa yhtä aikaa?

Ajatukset

Linnut

olivat ennen johdolla kiinni seinässä, koska langatonta tekniikkaa äänen siirtämiseen ei ollut keksitty. Ääni kulki sähkönä johtoa pitkin.Puhelimia edelsivät lennättimet, joilla viestejä lähettiin morseaakkosten avulla. Lennättimessä kulki johtoa pitkin yksinkertainen sähkövirta, jota päälle kytkemällä ja pois voitiin lähettää viestejä.Noin 150 vuotta sitten 1870-luvulla keksittiin, kuinka sähköjohtoa pitkin voitiin siirtää ääntä. Syntyi langallinen puhelin.Seuraavaksi kehitettiin 1900-luvun alkuvuosina radio ja ensimmäiset radiopuhelimet, joilla viestejä voitiin lähettää radioaaltojen avulla ilman johtoa. Aluksi nämä toimivat suljettuina järjestelminä, joista saattoi soittaa vain toiseen saman järjestelmän puhelimeen.Avoimet langattomat kannettavat puhelimet tulivat markkinoille 1970-luvun alussa, noin 50 vuotta sitten.Niiden yleistyminen kesti pitkään, koska aluksi puhelimet olivat isoja ja painavia eikä niitä jaksettu kantaa mukana. Sitä paitsi silloiset akut tyhjenivät jo muutamasta puhelusta.Langattomien puhelinten mahdollisuuksia ei aluksi täysin ymmärretty. Ajateltiin, että jos haluaa soittaa, sen voi tehdä kotona, töissä tai puhelinkioskissa.Ei hoksattu, että langattomien puhelinten etu oli siinä, että niillä voi soittaa ja puheluihin vastata missä tahansa.Kuusta ei ole löydetty suolaa. Sen sijaan Jupiterin kuun Europan pinnalta havaittiin natriumkloridia eli ruokasuolaa kesäkuussa.Tämä yllätti, koska suolan muodostavat alku­aineet eli natrium ja kloori ovat suhteellisen harvinaisia aurinkokunnassa. Veden tiedetään saattavan niitä yhteen.Suurten suolaesiintymien löytyminen viittaa todennäköisimmin siihen, että meri Europan jääkuoren alla on suolainen. Europan pinnalla on ollut samasta suolavedestä muodostunutta jäätä, joka on haihtunut ja jättänyt suolan jäljelle.Samaan tapaan tuotetaan merisuolaa Maan pinnalla haihduttamalla merivettä suljetuista altaista. Maan Kuussa sen sijaan ei ole vettä, johon suola voisi liueta­ ja veden haihduttua muodostaa havaittavia suola­muodostelmia.Maa olisi yhtäkkiä munanmuotoinen, painovoima eli maailmankaikkeuden kappaleita toisiaan kohti vetävä voima muokkaisi sen takaisin palloksi.Mikäli Maa olisi kuitenkin huomattavan paljon pienempi tai tehty selvästi nykyistä kestävämmästä materiaalista, painovoima ei pystyisi puristamaan sitä palloksi. Silloin maapallo olisi aika erilainen planeetta kuin se oikeasti on.Ensinnäkin painovoima olisi selvästi voimakkaampi lähellä päiväntasaajaa kuin pohjois- tai etelänavalla. Korkeushyppy ja muu loikkiminen olisi siksi huomattavasti helpompaa napojen läheisyydessä.Painovoima ei välttämättä vetäisi meitä kaikkialla alaspäin suoraan, vaan vähän vinosti, koska pinta kaareutuu eri tavoin eri puolilla munaa. Maan pinnalla tuntuisi olevan hirveästi ylä- ja alamäkiä, vaikka pinta näyttäisi ihan tasaiselta.Elämä olisi muutenkin erilaista, koska painovoima keräisi merta ja ilma­kehää enemmän päiväntasaajalle. Navat olisivat selvästi kuivempia.Ilmanpaine voisi olla päiväntasaajan lähellä ihmiselle ja monille muille eläimille liian suuri ja napojen lähellä liian pieni.ovat eräänlaista mielen sisällä ilmenevää äänetöntä puhetta.Mielen kulloisiakin sisältöjä ei voi jakaa moneen osaan, vaan kun yksi ajatus on mielessä, muut aatokset joutuvat odottamaan vuoroaan. Ehkä monen ajatuksen yhtäaikainen käsittely sekoittaisi pään, kuten monen henkilön samanaikainen puhe sekoittaa keskustelun.Voimme kuitenkin tehdä montaa asiaa yhtä aikaa, kuten pukeutua ja suunnitella päivän askareita. Se on mahdollista, koska monet arkipäivän asiat sujuvat ilman tietoista ajattelua. Sen hetkinen ajatus kuitenkin katkeaa,­ jos vaikkapa paidan napitus ei suju tavalliseen tapaan vaan vaatii ajattelua.Kahden asian yhtäaikainen ajatteleminen saattaa tuntua mahdolliselta, mutta kyse on ajatusten nopeasta vaihtumisesta. Ajatus säilyy mielessä keskimäärin vain sekunteja, minkä jälkeen tilalle hyppää uusi.Ihmiset eivät yleensä kiinnitä huomiota ajatusten poukkoiluun. Meditaatio ja vastaavat mielen hallinnan harjoitukset auttavat havaitsemaan oman mielen liikkeitä tarkemmin.Ymmärtävätkö eri lintulajit toistensa juttelua?voivat oppia tulkitsemaan toisten lajien ääniä. Ne ikään kuin oppivat toisia kieliä. Kymmenien eri lintulajien yksilöiden on huomattu onnistuneen tässä.Useimmiten linnut oppivat, mitä toisten lajien varoitusäänet tarkoittavat. Ne voivat siten tunnistaa, tuleeko petoeläinten uhka maasta vai ilmasta. Sen ansiosta ne osaavat varautua hyökkäyksiin.Euroopassa asustavat tiaiset ovat hyvin taitavia oppijoita. Ne muodostavat usein lukuisten tiaislajien­ sekaparvia, joissa linnut oppivat toisten lajien ääntelyjä.Tiaiset harjaantuvat erottamaan sen, varoittaako toinen tiainen­ niitä metsästävästä varpushaukasta vai käestä, joka käyttää muiden lintujen pesiä.Monet linnut käyttävät toisten lajien ääniä apuna, kun ne etsivät sopivia elinympäristöjä.Yön pimeydessä lentävät linnut tunnistavat herkästi samoissa ympäristöissä elelevien lajien ääniä. Tämän ansiosta kosteikoilla viihtyvät lajit, kuten mustakurkku-uikku ja luhtakana, pystyvät laskeutumaan yön läpi kestäneen muuttomatkan jälkeen otolliseen paikkaan, vaikka niillä ei ole ennalta tietoa ympäristöstä.