Tiede

Jättirotat pelastavat ihmisiä etsimällä miinoja ja niitä opetetaan jopa haistamaan tuberkuloosia

Rotta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Morogoron

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rottia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rottien

Vaikka

Järjestö

Kolmas

Miinoja