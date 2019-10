Tiede

Miksi puista tippuvat lehdet syksyisin?

Puut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tappaako radioaktiivinen säteily bakteerit ja virukset?

Yleensä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi kyynel ei kirvele silmässä, vaikka siinä on suolaa?

Kyynel

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi avaruuden kaasu- ja pölypilvestä syntyy joskus tähti ja joskus planeetta?

Yleensä

Kuinka kauas T-rexin karjunta kuului?

huomaavat päivän lyhenemisen ja kylmenemisen.Ohuet lehdet eivät selviydy pakkasista, joten puut valmistautuvat talveen ottamalla ravinteet ja muut kasvun kannalta tärkeät aineet lehdistä talteen rungon sisään. Runkoa suojaa paksu kuori.Lehtien väri muuttuu vihreästä punaiseksi ja keltaiseksi, koska puut ottavat ensin talteen arvokkaan lehtivihreän. Sen ansiosta kasvit yhteyttävät eli tekevät sokeria ja happea auringonvalon avulla.Kun kaikki tärkeä on tallessa, lehdet voivat lopulta pudota. Se käy niin, että lehtien kantaan muodostuu irtoamissolukoksi sanottu kohta, joka murtuu helposti. Lehden painokin riittää irrottamaan sen, mutta tuulen puuskat irrottavat lehtiä joukoittain.Keväällä puut kasvattavat oksiin uudet lehdet talteen otetuista aineista.kyllä. Riippuu kuitenkin bakteeri- ja viruslajista, millaisia säteilyannoksia ne kestävät.Radioaktiivinen säteily on tappavaa, koska se vaurioittaa bakteerien, virusten ja muiden eliöiden perintötekijöitä ja aiheuttaa näin solujen kuolemia.Gammasäteilyksi sanottua radioaktiivista säteilyä käytetään esimerkiksi sairaala- ja elintarvikkeiden sterilisointiin. Sillä siis tuhotaan ihmisille haitallisia viruksia ja bakteereja.Maailmassa on myös sellaisia bakteereita ja viruksia, jotka kestävät radioaktiivista säteilyä suuriakin annoksia. Niistä tunnetuimpia on Deinococcus radiodurans­ -bakteeri. Jotkin bakteerit, kuten Geobacter metallireducens, saavat jopa energiaa radioaktiivisista aineista.Ihminen voi käyttää tällaisia hyvin säteilyä kestäviä ja sitä itseensä kerääviä bakteereita esimerkiksi radioaktiivisen jätteen puhdistuksessa.Yleisesti ottaen bakteerit ja virukset kestävät suurempia määriä säteilyä kuin suurin osa muista eliöistä. Ihminen ja muut nisäkkäät kestävät säteilyä keskimäärin huonommin.ei kirvele silmissä, koska niissäkin on suolaa. Kyynelistä muodostuvan kyynelnesteen suolapitoisuus on suurin piirtein sama kuin muun elimistön eli 0,9 prosenttia.Suolapitoisuus vastaa suurin piirtein sitä, että litran vesikannuun laitetaan ruokalusikallinen suolaa. Suolaisempi tai kokonaan suolaton vesi yleensä kirvelee silmissä.Kun itkemme, kyyneleet silti ärsyttävät silmiä ja silmäluomia. Tällöin luomet ja silmät alkavat punoittaa. Tämä johtuu siitä, että kyynelnestettä tulee itkiessä runsaasti ja se muuttuu erilaiseksi. Kyyneliin erittyy hormoneja.Tunnekuohussa syntyvät kyyneleet ovat myös vähemmän suolaisia.tähti syntyy aina ensin. Planeetat muodostuvat sitten tähden ympärille yli­jääneestä aineesta.Tähtien välisessä avaruudessa aine on pääosin kaasua. Pölyä siitä on vain yksi sadasosa.Kaasu ja pöly eivät ole jakautuneet avaruuteen tasaisesti, vaan siinä on hyvin tyhjiä sekä tiheitä alueita. Avaruuden aine liikkuu jatkuvasti. Siksi siihen syntyy uusia tihentymiä ja vanhoja harvenee.Joskus tihentymät muodostuvat niin tiiviiksi pilviksi, että pilven oma vetovoima alkaa vetää lisää ainetta puoleensa. Silloin pilvi alkaa luhistua kasaan oman vetovoimansa vaikutuksesta. Tällaisen luhistuvan pilven keskukseen kertyy eniten ainetta. Kun sitä on kertynyt tarpeeksi, syntyy uusi tähti.Kun tähti on syntynyt, pilven jäljelle jääneestä aineesta tiivistyvät tähteä ympäröivän aurinkokunnan kiertolaiset, planeetat ja asteroidit.Joidenkin tutkimusten mukaan on mahdollista, että planeettoja syntyy tähtienvälisissä pilvissä ilman emo­tähteä. Näin käy, jos pilven tihentymässä ei ole tarpeeksi ainetta tähden muodostumiseen.

Valtti Kalliokoski, 5

Emme

tiedä, kuinka kauas Tyrannosauruksen eli T. rexin karjunta kantoi tai karjuiko se lainkaan. Joudumme arvioimaan sen ääntelyä fossiilien ja nyky­eläinten avulla.Tiedämme, että T. rexin korvat olivat sopeutuneet matalien äänien kuulemiseen. Siitä voimme olettaa, että niiden omatkin äänet olivat todennäköisesti matalia ja kumeita. Ne olivat aikuisena isoja eläimiä, ja isoilla eläimillä on luonnostaan matalammat äänet kuin pienillä.Tiedämme myös, että matalat äänet vaimenevat hitaammin kuin korkeat äänet ja kantavat pidemmälle. Norsut viestivät keskenään matalilla infraäänillä, jotka ovat ihmiskorvan kuuloalueen alapuolella. Infraäänet voivat avoimella savannilla kantaa jopa useiden kilometrien päähän.Myös nykykrokotiilit, erityisesti alligaattorit kommunikoivat matalilla äänillä, joita urokset käyttävät paritteluaikaan.Näin voisi ajatella, että täysikasvuisen T. rexin matala ääni kantoi jopa kilometrejä. Varmaa tämä ei ole.Poikaset saattoivat äännellä paljon korkeammilla äänillä vähän samaan tapaan kuin nykylintujen poikaset.