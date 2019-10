Olympialaisiin valmistautuva Japani toi ebolan ja muita tappavia viruksia omaan huippulaboratorioon – syynä pelko tautien puhkeamisesta Tokion kesäkisoissa

Tiede

Olympialaisiin valmistautuva Japani toi ebolan ja muita tappavia viruksia omaan huippulaboratorioon – syynä pe

Ebola

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viruskantoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Musashimurayaman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virusten

Ebolaan