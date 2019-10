Tiede

Ankeriaat uivat 5 000 kilometriä kutemaan ja kuolemaan – Tutkijat selvittivät, miten suunnistus onnistuu

Ankeriaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijat

Koe

Ankeriasta