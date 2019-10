Avaruusteleskooppi kuvasi Borisov-komeetan, joka on ensimmäinen tunnettu komeetta kaukaa tähtienvälisestä avaruudesta

Tiede

Avaruusteleskooppi kuvasi Borisov-komeetan, joka on ensimmäinen tunnettu komeetta kaukaa tähtienvälisestä avar

Tähtienvälinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tähtitieteilijä

Borisov

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Komeetan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Borisov

Borisovin

Tähän asti

Tähtitieteilijät

Hubblella

Hubble