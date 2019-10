Tiede

Tietävätkö eläimet, että muut eläimet voivat syödä ne?

Ei

Mitä on Auringon takana?

Näemme

Miksi suu aukeaa suureksi haukotellessa?

Ihmisten

Miten vesi syntyy?

Maapallolla

Miksi porkkana on kova?

Porkkana,

ole tietoa, ymmärtävätkö eläimet, miksi pitää paeta tai mitä tapahtuu, jos pakeneminen epäonnistuu.Muita eläimiä syöviä otuksia kutsutaan pedoiksi. Ensin pedon on saatava ateriansa kiinni.Kun kotikissa kulkee puutarhassa, lähipuiden linnut hermostuvat havaitessaan pedon. Ne varoittavat uhkaavasta vaarasta kovaäänisellä tirskutuksella. Linnut varoittavat kissasta riippumatta siitä, onko kissa saalistusretkellä tai kuljeskeleeko ulkona muuten vain.Kissa tunnetaan tehokkaana saalistajana, mutta se onnistuu vain joka kolmannella yrityksellä. Tehtävän vaikeus johtuu siitä, että saaliseläimet ovat koko ajan varuillaan.Muiden antamat hälytykset lisäävät varovaisuutta. Poikkeava ääni tai yllättävä liike saa pihapuun lintuparven pyrähtämään siivilleen. Lintujen ei kannata jäädä katsomaan, mistä ääni tai liike johtui. Pakoon on paras lähteä heti.Pelko on synnynnäinen tunne, joka pitää eläimet valppaina ja saa ne välttämään epäilyttäviä asioita. Pelko auttaa niitä pysymään hengissä.Myös ihminen on eläin, mutta erilainen kuin muut. Ihminen hoitaa ja kasvattaa esimerkiksi lehmiä omaksi ruoakseen.Lehmillä on nimi, niitä taputetaan ja harjataan. Hyvin kohdellut eläimet eivät pelkää hoitajiaan. Ne kiintyvät ihmisiinsä, mutta tuskin tietävät, että tulevat lopulta syödyiksi.Auringosta vain puolet kerrallaan. Sillä on siis myös meiltä piiloon jäävä puoli, jota emme aina näe.Aurinko kuitenkin pyörii itsensä ympäri suurin piirtein kerran kuukaudessa. Odottamalla aina pari viikkoa alamme nähdä toisenkin puolen. Molemmat puolet näyttävät myös käytännössä samanlaisilta.Maa kiertää Auringon ympäri kerran yhden vuoden aikana. Näin ollen Aurinko on Maasta nähden eri suunnassa eri vuodenaikoina. Sen taakse jää aina osa tähtitaivaasta, emmekä myöskään näe muita samalla suunnalla sijaitsevia tähtiä. Auringon kirkkaus estää niiden näkymisen.Nyt syksyllä emme näe Neit­syen tähdistöä. Loka- ja marraskuun taitteessa Aurinko siirtyy peittämään Vaa’an tähdistöä.Pääosin Auringon takana on aina samaa kuin kaikissa muissakin suunnissa ympärillämme: tyhjää avaruutta.ja muiden eläinten haukottelun vaiheet etenevät automaattisesti tietyn kaavan mukaan. Haukotuksen vaimentaminen pitämällä tietoisesti suuta kiinni on aika vaikeaa.Ei tiedetä ihan tarkalleen, miksi ihmisten ja muiden eläinten suu aukeaa haukotellessa suureksi. Sille on esitetty kolme selitystä.Tiedetään, että kun suu au­keaa, monien eläinten kaulavaltimo ärsyyntyy. Tämä lisää eräiden tutkimusten mukaan aivojen vireystilaa.Suun avaaminen voi myös helpottaa aivojen hapen saantia ja laskea lämpötilaa.Tutkimusten mukaan haukotuksella on tärkeä rooli myös ryhmässä. Monet eläimet voivat haukotella eri tilanteissa eri tavoin, jolloin ryhmä alkaa käyttäytyä tilanteeseen sopivalla tavalla. Varuillaanolosta kielivä haukotus on usein erilainen kuin kaikki on hyvin -haukotus.vettä syntyy ja tuhoutuu jatkuvasti osana luonnon kiertokulkua.Kasvit sitovat itseensä vettä ja hiilidioksidia, jota on ilmassa. Kasvit muuttavat veden ja hiili­dioksidin auringonvalon voimalla energiaksi, kuten sokereiksi.Myöhemmin, kun kasvi palaa tai hajoaa, tämä sidottu energia vapautuu, jolloin vapautuu vettä ja hiilidioksidia.Palaminen voi olla nopeaa, kuten puun palaminen nuotiossa. Palaminen voi olla myös hidasta. Esimerkiksi puun lahoaminen metsässä on hidasta palamista, josta myös vapautuu vettä ja hiilidioksidia luontoon.Veteen liittyy myös kysymys siitä, miten maapallon vesi on alun perin syntynyt. Tiedämme, miten vesi syntyy kahden alkuaineen, vedyn ja hapen yhdistyessä.Emme kuitenkaan ole varmoja siitä, miksi maapallolla varsin iso määrä hapesta ja vedystä on yhdistynyt vedeksi.peruna, punajuuri ja kaikki muut maan sisällä kasvavat vihannekset eli juurekset ovat kovia. Porkkanan juuren pitää pystyä tunkeutumaan syvälle maan sisään hiekkaisessa maassa.Jos porkkana olisi pehmeä, se ei pystyisi kasvamaan leveyttä painavan maa-aineksen seassa.Jos porkkanat ja juurekset pehmenisivät maassa tomaatin kaltaisiksi, ne litistyisivät lyttyyn mullan painon takia.Mutta jos porkkana kasvaisi suolla märän ja pehmeän turpeen seassa­, sen ei tarvitsisi olla niin kova.Elävät eliöt, myös porkkanat, koostuvat miljoonista tosi pienistä soluista. Porkkanalla näiden solujen seinämät ovat kovia.Porkkana sisältää myös paljon kuituja, jotka ovat melko kovia.Porkkanassa on melko vähän vettä. Senkin takia se on melko kova.Porkkanat ovat joskus myös pehmeitä. Kun ne keitetään tai muuten kypsennetään, ne pehmenevät, koska niiden solujen rakenteet osittain hajoavat.Hampaille ja leukaluustolle tekee hyvää, kun järsii välillä jotain kovaa, kuten raakaa porkkanaa.