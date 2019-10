Tiede

Tutkimus: Merten happamoituminen pahensi muinaista joukkotuhoa – sama voi olla edessä, kun ilmasto lämpenee

Maapallon

Asteroidin törmäys höyrysti rikki- ja hiilipitoista kiviainesta, joka putosi happosateina maahan.

Dinosaurusten

Uusi

Kun kalkkikuoriset eläimet kärsivät ja kuolevat, koko meren ravintoketjun alimmat portaat murenevat.

”Meidän kannattaisi olla huolissamme.”

Löydöksessä

Happamoitumisen