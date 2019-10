Aluksi sudet söivät kahdeksanvuotiaan Karl Johan Hörnbergin, sitten uhriksi joutui 21 lasta – biologi selvitti, miksi 1880-luvulla kävi näin

Tiede

Aluksi sudet söivät kahdeksanvuotiaan Karl Johan Hörnbergin, sitten uhriksi joutui 21 lasta – biologi selvitti

Aluksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Biologi,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tikkanen

Kun

On

Seuraavan