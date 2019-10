”Hehkuva silmäpari katsoo kohti” – Nasa julkaisi näyttävän halloweenkuvan, joka kertoo paljon galaksien törmäyksistä

Tiede

”Hehkuva silmäpari katsoo kohti” – Nasa julkaisi näyttävän halloweenkuvan, joka kertoo paljon galaksien törmäy

Halloween

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Silmät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Galaksien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy