Miksi pippelissä ei ole luuta?

Miksi pippelissä ei ole luuta?

Monilla

Miksi ja miten tulivuori purkautuu?

Kaikki

Miten tulevat kylmät väreet?

Kylmiä

Miksi märkä hiekka on tummempaa kuin kuiva hiekka?

Hiekka

Kumpi on kuumempaa, savu vai höyry?

On

muilla eläinlajeilla, kuten karhulla ja koiralla, pippelissä on luuta. Silloin tuo elin voi olla kauemmin naaraspuolisen eläimen sisällä. Se lisää hedelmöityksen todennäköisyyttä ja siten jälkeläisen syntymistä.Äkkiseltään voisi luulla, että ihmisellekin olisi ollut vuosien mittaan enemmän hyötyä luisesta kuin luuttomasta pippelistä.Varmaa selitystä luuttomuuteen ei ole. Tiedeihmiset ovat päätelleet, että syy liittyy to­dennäköisimmin lisääntymiseen.Kun miehet nimittäin pyrkivät jatkamaan sukua pippelin avulla, se kovettuu siihen siirtyvän veren ansiosta.Veren riittävä ohjautuminen on aina kertonut siitä, että mies on hyvässä kunnosta ja valmis lisääntymiseen.Tämä on ollut luultavimmin tärkeää, kun naiset ovat aikojen kuluessa valinneet itselleen sopivaa puolisoa.Valistuneiden arvioiden mukaan luuton pippeli on saattanut olla hyödyllinen myös siksi, että se on edesauttanut miesten sitoutumista perheestään huolehtimiseen.Hedelmöittyminen ei näet vuosien mittaan ole välttämättä onnistunut heti ensimmäisellä yrittämällä, vaan siihen on tarvittu pidempi tutustuminen ja yhdessäolo.lähtee siitä, kun kivi sulaa syvällä maaperän kuumuudessa useita kymmeniä kilometrejä tulivuoren alapuolella.Maan alla kivi sulaa joko paineen laskiessa, kun se kohoaa ylöspäin tai kun siihen virtaa vettä.Näin muodostuu magmaa, jossa on sekaisin sulaa ja sulamatonta kiveä sekä kaasuja.Magma on kevyempää kuin sitä ympäröivä kiinteä kivi. Siksi se alkaa nousta ylöspäin kohti pintaa. Samalla magmaan liuenneet kaasut muodostavat kuplia, mikä lisää painetta.Lopulta magma nousee pinnalle tulivuoren kraatterista tai maanpintaan syntyneiden halkeamien kautta. Se on niin kuumaa, että se hehkuu punaisena.Toisissa tulivuorissa magma on jäykkää, kuumaa ja tahmeaa tököttiä, kun taas toisissa se on helpommin juoksevaa. Tulivuoret, joiden magma on jäykempää, ovat usein kaasupitoisia ja voivat purkautua hyvin äkillisesti ja väkivaltaisesti.Tällaisia tulivuoria on muun ­muassa Tyynenmeren rantamaissa.Tulivuorista purkautuu ilmaan myös hienojakoista kivi­ainesta. Jäähtyessään se kiinteytyy ja muodostaa vulkaanista tuhkaa. Se kulkeutuu laajalle tulivuoren ympäristöön.Hienojakoinen tuhka kohoaa korkealle ilmakehään ja aiheuttaa pitkään voimakkaita ilta- ja aamuruskoja.väreitä koetaan, kun tapahtuu jotain jännittävää ja tunnetaan voimakasta liikutusta, iloa tai pelkoa.Kylmiä väreitä voi tulla myös kun kuunnellaan musiikkia, katsellaan taidetta tai kuullaan jotain epämiellyttävää ääntä, kuten liitutaulun raapimista.Kylmien väreiden synty liittyy ihmisen aistien toimintaan. Kun näemme, kuulemme tai tunnemme asioita, tieto havainnoista kulkeutuu aivoihin eräänlaisten sähköjohtojen, hermojen kautta.Aivoissa tätä tietoa käsitellään kemiallisten aineiden ja hermoista koostuvien tietoverkkojen kautta.Joskus aistiemme vastaanottama tieto käynnistää niin sanotun autonomisen eli itsenäisen hermoston, joka lähettää viestejä hermojen kautta takaisin kehon eri osiin ja elimiin, myös iholle.Se saa ihon pinnalla olevat karvankohottajalihakset aktivoitumaan, ja ihokarvat nousevat pystyyn. Ihon sanotaan olevan ”kananlihalla”.Autonomisen hermoston tarkoitus on suojata meitä yllättäviltä asioilta, jollaisiksi aivomme tulkitsevat nuo jännittävät tai voimakkaita tunteita aiheuttavat asiat.Kylmät väreet ovat nopea ja ohimenevä tapahtuma, johon ihminen ei itse voi vaikuttaa.koostuu pienenpienistä hiekkarakeista. Niiden koko on vain 0,06–2 millimetriä. Rakeet erottaa juuri ja juuri paljaalla silmällä.Rakeiden pinta on epätasainen. Hiekan pinta näyttää vaalealta, koska valo heijastuu noista epätasaisuuksista voimakkaasti eri suuntiin.Märässä hiekassa rakeiden pinnassa on puolestaan ohut vesikerros. Vesi estää valon heijastumisen epätasaisuuksista, joten valo häviää rakeiden sisään. Tällöin hiekka näyttää tummalta.Koska epätasaisuudet ovat hyvin pieniä, riittää pikkuinenkin vesimäärä tummentamaan rakeet. Hiekan tarvitsee olla vain hieman kosteaa, kun se näyttää jo tummalta.Sama ilmiö tapahtuu myös muissa aineissa. Esimerkiksi valkoiselle paperille roiskuneet vesipisarat saavat paperin näyttämään tummalta, kun vesi imeytyy pitkien selluloosakuitujen väleihin. Tällöin valo häviää noihin väleihin.vaikea yksiselitteisesti sanoa, kumpi on kuumempaa, sillä molempia esiintyy vaihtelevissa lämpötiloissa.Esimerkiksi talvipakkasella kuumasta nuotiosta nouseva savu tai kahvipannusta veden kuumentuessa nouseva vesihöyry kulkeutuu nopeasti ympäröivään ilmaan ja sekoittuu siihen.Savu vaatii kuitenkin syntyäkseen palamista. Palaminen vaatii korkeampia lämpötiloja kuin höyryjen syntyminen. Nuotiossa palavasta puusta syntyvä tuli ja savu voivat olla ennen ympäristöön sekoittumistaan lämpötilaltaan useita satoja celsiusasteita.Vesihöyryä ja muita höyryjä voi syntyä ilmaan käytännössä missä tahansa lämpötilassa. Näin voi tapahtua niin talvisella pakkasilmalla kuin kesäisessä helteessäkin.