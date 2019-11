Tiede

Paras oppiminen vaatii riittävästi epäonnistumisia, tutkijat määrittelivät sopivan määrän matemaattisesti

Elämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Opettajat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Wilsonin

Sääntöä

Jos