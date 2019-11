Tiede

Mitä rotat syövät?

Niilo Turunen, 8

Villejä

Miksi molemmat silmät sulkeutuvat yhtä aikaa kun räpyttelee silmiä?

Räpyttely

Miksi lumi ja jää ovat erilaisia, vaikka molemmat syntyvät vedestä?

Lumi

Mitä tapahtuisi, jos kaksi parasta shakkitietokonetta laitettaisiin pelaamaan toisiaan vastaan?

Internetissä

Miksi pilvet leijailevat taivaalla maan vetovoimasta huolimatta?

Vaikka

rottia elää kaikkialla, missä on ihmisiäkin. Tämä johtuu siitä, että rotat ovat kaikkiruokaisia.Ne syövät mitä tahansa ihmisten ruokaa ja siitä syntyvää jätettä­. Rotat ovat oikeastaan riippuvaisia meistä: harvalla alueella on riittävästi ravintoa niille ilman ihmistä.Rottien suosikkimuonaa ovat viljatuotteet ja pähkinät. Ne eivät kuitenkaan heittäydy ronkeleiksi, kun löytävät ruuantähteitä, joita on heitetty jäteastioihin tai huuhdeltu viemäriin.Puutarhoistakin ne löytävät syötävää, kuten omenia ja lintulaudoille pantuja siemeniä. Rotat voivat syödä myös hyönteisiä ja lintujen munia.Kun ryhmämme pyydystää rottia Helsingin keskustassa tutkimuksia varten, käytämme syöttinä maapähkinävoin ja kaurahiutaleiden sekoitusta, johon joskus lisäämme pekonia.Lemmikki- ja laboratoriorottia ruokitaan siemen­sekoituksilla ja pelleteillä, joissa on viljaa ja soijaa. Tarpeen mukaan ne saavat pikkuisia herkkupaloja ja lisä­ravinteita.auttaa näkemään hyvin. Se levittää silmien pinnalle kyynelkalvon, joka puhdistaa ja ravitsee silmien pintaa. Kyynelkalvo myös tasoittaa pintojen pienet epätasaisuudet.Silmien räpyttely samanaikaisesti on yhtä automaattista kuin hengittäminen. Silmien samanaikainen sulkeutuminen räpytellessä on tarkoituksenmukaista. Jos esimerkiksi toiseen silmään joutuu pölyä, sitä on usein toisessakin.Silmän tuntoaistimuksen lisäksi myös uhkaava esine, kirkas valo tai voimakas ääni saavat aikaan räpäytysrefleksin.Molempien silmien räpyttely yhtä aikaa on mahdollista, koska tuntoaistimus vasemmasta ja oikeasta silmästä välittyy kolmoishermoa pitkin sekä oikean- että vasemmanpuoleisiin kasvohermotumakkeisiin. Noiden pikkuruisten tumakkeiden avulla kasvohermo käskyttää molemmat yläluomet kiinni.Silmän liikehermo puolestaan käskyttää avaamaan silmät. Räpyttelyä ohjaavat kolmois- ja kasvohermo sekä silmän liikehermo. Ne lähtevät aivorungosta isojen aivojen alapuolelta suurin piirtein keskeltä päätä.Molempien silmien sulkeutuminen hetkeksi on pienempi haitta kuin sulkeutuminen vuorotellen.Jotkin eläinlajit voivat räpytellä silmiä vuorotellen. Sellaisia ovat ainakin hamsterit ja jotkin kilpikonnat.ja jää ovat tosiaan jäätynyttä vettä. Rakenteeltaan ne ovat kuitenkin hyvin erilaisia.Jäätä syntyy, kun suuri määrä nestemäistä vettä jäähtyy eli kylmenee hitaasti alle nollan asteen. Tällöin vedestä muodostuu hyvin yhtenäinen ja kiinteä pala tai kerros. Rakennusten räystäistä roikkuvat jääpuikot ja järven jääkannet syntyvät tällä tavalla.Lumi syntyy yleensä sade­pilvissä. Ensin pilven yläosan kosteudessa ja kylmyydessä kehittyy hyvin pieni jääkide, joka alkaa vähitellen kasvaa. Kun kide on riittävän iso, se putoaa sadepilven alempiin kerroksiin, joissa on yleensä kosteampaa kuin ylemmissä osissa. Lopulta lumihiutale on niin raskas, että se putoaa maahan.Kun lumihiutaleet tarttuvat maassa toisiinsa, syntyy lunta. Lumi on paljon kevyempää kuin jääpalat, sillä lumihiutaleiden väliin jää aina paljon ilmaa. Jos lunta puristaa voimakkaasti yhteen, hiutaleiden välinen ilma poistuu. Tällöin lumesta tulee enemmän jään kaltaista.järjestetään tietokoneohjelmien välisiä turnauksia. Kilpailutoiminta ei ole niin järjestäytynyttä ja vertailukelpoista, että olisi helppoa nimetä maailman parhaat ohjelmat.Kahden parhaan shakkiohjelman ottelu päättyisi todennäköisimmin tasapeliin. Parhaiden ohjelmien väliset erot eivät ole niin isoja, että paras päihittäisi toistuvasti toiseksi parhaan.Mikäli tasapeliä ei tulisi, voittaja olisi todennäköisesti pelin aloittanut eli valkoisilla pelaava ohjelma. Aloittajalla on shakissa ainakin lievä etu.Jos shakkiohjelmat laitetaan pelaamaan useampi ottelu, tuloksena ei yleensä ole edellisten pelien toisinto. Ohjelmat tekevät eri pelikerroilla erilaisia valintoja. Osa myös oppii aiemmista peleistä.Shakkiohjelmien paremmuutta on usein syytä mitata monesta pelistä koostuvalla ottelulla, jonka päätteeksi katsotaan, kumpi voitti useammin.Shakkiohjelmat ovat kehittyneet paljon siitä, kun ensimmäinen ohjelma kehitettiin vuonna 1951. Vuonna 1997 ohjelma voitti ensimmäisen kerran shakin maailmanmestaruuden saavuttaneen ihmisen.pilvet ovat suuria, ne koostuvat hyvin pienistä vesi­pisaroista. Näiden pilvipisaroiden läpimitta on yleensä alle 0,1 millimetriä.Pilvipisarat putoavat kyllä painovoiman vetäminä, mutta koska ne ovat niin pieniä, ilmanvastus jarruttaa putoamista tehokkaasti. Putoamisvauhti on alle yksi metri sekunnissa eli hitaampaa kuin ihmisen kävely.Pilvet syntyvät usein paikkoihin, joissa ilma nousee ylöspäin esimerkiksi auringon lämmön, tuulien tai maaston kohoumien takia. Jos ilma kohoaa suunnilleen samalla nopeudella kuin pilvipisara putoaa, ilmavirtaus kannattelee pisaraa.Jos pisara on kasvanut normaalia pilvipisaraa suuremmaksi, se putoaa nopeammin. Mikäli pilvessä on paljon vettä, osa pilvipisaroista voi kasvaa niin suuriksi, etteivät nousevat ilmavirtauksetkaan jaksa kannatella niitä. Silloin ne putoavat maahan sade­pisaroina.