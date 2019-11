Tiede

Hyötyvätkö vähätuloiset perheet varakkaista naapureista? Näin naapurusto voi vaikuttaa lapsesi elämään

Helsingin Ruoholahdessa on seitsemän epätavallista asuintaloa. Isoissa kerrostaloissa on asunut jo 25 vuotta seinä- tai lattianaapureina kaupungin vuokralaisia ja omistusasukkaita. Sosiaalinen sekoittaminen on harvoin viety rapun sisälle asti.