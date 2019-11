Tiede

Kalifornian Piilaaksossa leviää uusi elämänhallinnan oppi: Dopamiinipaasto

Vastikään

”Olemme riippuvaisia dopamiinista. Ja koska saamme sitä koko ajan niin paljon, päädymme haluamaan sitä aina vain lisää.”

Piilaaksossa

Tieteellisiltä

Ajatuskulkua

”Taukoa kannattaa pitää mistä tahansa, mikä syö mahdollisuuksia muihin asioihin.”

Psykiatrin

Hasse Karlsson