Tiede

Tutkimus: Vauva pelkää vähemmän, jos voi haistaa äitinsä tuoksun

Vauva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokeessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valokuvien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokeen