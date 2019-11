Tiede

Tekoäly laskee yleisömäärät luotettavasti: kiistat paikkaolijoista voivat olla pian ohi

Isoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiista

Ihmismassojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukujen

Lisäksi

Väkijoukon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tämä

Tutkimuksen