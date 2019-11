Moni kärsii yskästä viikosta ja kuukaudesta toiseen – Milloin on syytä hakeutua hoitoon ja miten yskää voi helpottaa?

Tiede

Moni kärsii yskästä viikosta ja kuukaudesta toiseen – Milloin on syytä hakeutua hoitoon ja miten yskää voi hel

Jos yskittää, et ole yksin. Yskästä kärsii joskus meistä jokainen. Se on yleisin syy hankkiutua lääkärin vastaanotolle. Yskiminen on osa elimistön puolustusjärjestelmää. Sen tarkoituksena on puhdistaa alahengitysteitä sinne kertyneestä limasta ja vieraasta aineesta, kuten pölystä.