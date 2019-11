Tiede

Tutkimus: Lehtolasten määrä vaihteli vanhan Euroopan yhteiskuntaluokissa

Köyhissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

KU Leuvenin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Larmuseaun

Kun dna-testi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maanviljelijöiden

Yksi

Larmuseau

Suomessa