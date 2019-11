Tiede

Sininen valo ei ole pääsyy uni- ja silmäongelmiin – älylaitteet haittaavat valon väristä riippumatta

Sinisestä valosta on tullut huolenaihe, koska se haittaa unta ja silmien terveyttä. Päivittäin käytettävät älypuhelimet, tietokoneet ja tabletit lähettävät enemmän sinistä valoa kuin mitään muuta väriä. Sinisellä valolla on lyhyt aallonpituus, mikä tarkoittaa, että siinä on paljon energiaa.