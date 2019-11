Tiede

Sinivalaan sydän voi lyödä vain kaksi kertaa minuutissa

Maailman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pinnalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pitkään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Stanfordin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Imukupit