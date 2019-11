Syyt flunssan puhkeamiseen voivat selvitä urheilijoiden avulla – talviurheilijat sairastivat MM-kisoissa seitsemän kertaa enemmän kuin kansa kotona

Tiede

Syyt flunssan puhkeamiseen voivat selvitä urheilijoiden avulla – talviurheilijat sairastivat MM-kisoissa seits

Talviurheilijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tämä on luonnon oma koeasetelma.”

Vastausta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MM-joukkueessa melkein kaikki tartunnan saaneet urheilijat sairastuivat.

Tartuntoja

Vanhastaan on tiedossa, että kova stressi lisää alttiutta infektioihin.

Syiden

”Sairastelu on iso haitta urheilijalle.”

Tutkijaryhmän