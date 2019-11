Tiede

Hiiliteollisuus osasi ennustaa ilmastonmuutoksen jo yli 50 vuotta sitten

Julkaisu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtaosin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Artikkelin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toki

Yleissanomalehdissäkin