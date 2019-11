Tiede

Mikrokuvakortteja kirjojen sijasta

1969, joulukuu:

Kalliiden ja paksujen lääketieteellisten oppikirjojen sijasta saattavat opiskelijat tulevaisuudessa pienillä katselulaitteilla opiskella mikrokuultokortelsta; pienistä ohuista levyistä saa samat tiedot. Koko kurssikirjaston voi kantaa mukanaan pienessä laatikossa, se on oma ja halpa. Nopeasti vanhenevat lääketieteelliset kurssikirjat voidaan helposti ja halvalla ajanmukaistaa.Kuva ei ole utopiaa, sitä on käytännössä soveltanut ja tutkinut Yhdysvalloissa tohtori Ruth D a v i s. Hän ja ruotsalainen professori Sune B e r g s t r ö m luennoivat Helsingin yliopiston kutsumina lääketieteellisen automatisoidun irjallisuuspalvelun uusista kehitysvaiheista ja kustannuskysymyksistä.Tohtori Davis kertoi, että lääketieteellisiä kirjoja mikrokuultokortteinailmestyy Yhdysvalloissa vuosittain noin 35.000. ”Tietenkään ne eivät koskaan korvaa kokonaan kirjoja, täytyyhän alkuperäiskirjat olla. Sitä paitsi opiskelijat itse eivät oikein ole innostuneet, koska he mielellään tekevät muistiinpanoja lukiessaan.”Tietokoneiden käytöstä kirjastopalvelussa tri Davis kertoi, että ne helpottavat suuresti lääketieteen tutkijoiden ja lääkäreiden mahdollisuuksia löytää tarvitsemansa tiedot. ”Lääketieteellisten kirjastojen luonne muuttuu kirjavarastoista informaatiokeskuksiksi. Kysytyt tiedot välitetään tietosatelliittien avulla nopeasti asiakkaille, jotka saattavat työskennellä satojen kilometrien päässä, jopa toisessa maanosassa.”Suomessa automatisoitu kirjallisuuspalvelu on jo yli vuoden ajan ollut käynnissä Lääketieteellisessä keskuskirjastossa, josta kyselyt välitetään postitse tai telexillä Tukholmassa sijaitsevaan Biomedicinska Dokumentationscentraleniin. Tri Davis kuitenkin korosti, että satelliitin välityksellä ovat virhemahdollisuudet pienemmät ja se on sitä paitsi halvempi kuin telex.