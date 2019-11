Tiede

Tutkijat kehittivät bakteerin, joka syö ilmasta hiilidioksidia

Israelilaisen

Suolistossa

Kolibakteeri

Aluksi

200 päivän

Tavallisessa

Biokemisti

Viime

Tutkimus